لاريجاني: حزب الله يصنع الصواريخ بنفسه واستبعاده من معادلات لبنان السياسية غير مطروح

كشف مستشار المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، علي لاريجاني، أن "مسؤولين عسكريين يدرسون خيارات مختلفة للرد على إسرائيل وهذا يتطلب دقة وسرية".
وشدد، في تصريح نقلته وكالة تسنيم، على أن "حزب الله قوي في الدفاع عن لبنان والمنطقة ومسؤولو لبنان يراعون ذلك في المفاوضات".
وكشف لاريجاني أن "حزب الله يصنع الصواريخ بنفسه واستبعاده من معادلات لبنان السياسية غير مطروح".
وأضاف "حزب الله سد قوي أمام الكيان الصهيوني ونحترم الأطياف اللبنانية الأخرى".
إلى ذلك، أوضح لاريجاني أن "الحديث عن ضغوط قصوى استعراض إعلامي والحل الأفضل لنا وللأوربيين والأميركيين هو التفاوض".
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