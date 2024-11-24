توقف إرسال شركتي الخلوي نهائيا عن قرى قضاءي مرجعيون وحاصبيا

توقف إرسال شركتي "الفا" و"الام تي سي" نهائيا في قرى وبلدات حاصبيا ومرجعيون، وهناك انقطاع بالتيار الكهربائي منذ أكثر من شهر، إذ قطع خط التوتر العالي في سحمر في البقاع الغربي الذي يغذي المنطقة بالتيار الكهربائي، جراء غارة إسرائيلية، ولم تسفر الاتصالات العديدة مع الصليب الأحمر الدولي من قبل المعنيين بالاستحصال على إذن وموافقة للتصليح من جيش الاحتلال دون أن يتعرضوا للقصف.
وناشدت البلديات والمخاتير في البلدات المتضررة المعنيين مرات عدة منذ فترة، التدخل لمعالجة الموضوع، خصوصا وان العديد من التلامذة يعتمدون على الكهرباء والإنترنت من أجل متابعة دراستهم.
كذلك توقفت التغذية عن محطات ضخ المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فبات سكان منطقتي مرجعيون وحاصبيا من دون مياء شفة، وكهرباء ، وانترنت، وإرسال خلوي.
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