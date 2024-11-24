أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّه "عُثر صباح اليوم على عنصر شرطة بلدية البداوي "ن. أ" من مواليد عام 1998، جثّة داخل منزله في حارة البركة في البداوي".
وأشارت إلى أنّ "بعد الكشف على الجثّة من قبل الطّبيب الشّرعي، تبيّن أنّ عليها آثار ضربات من آلة حادّة (مِطرقة) على الرأس، ويُرجّح بأنّ جريمة القتل حصلت بدافع السّرقة"، لافتةً إلى أنّ "عناصر الأجهزة الأمنيّة والأدلة الجنائيّة حضروا إلى المكان، وباشروا التّحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللّازمة وكشف ملابسات الجريمة وتوقيف الفاعل".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة عنصر في شرطة بلدية البداوي مصاب بضربات من آلة حادة داخل منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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