الأمن العام الأردني: مطلق النار باتجاه رجال الأمن لديه سجل جرمي ومطلوب بقضايا عدة

أعلنت مديريّة الأمن العام الأردنيّة، أنّ "مطلق العيارات النّاريّة باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية فجر اليوم، مطلوب ولديه سجل جرمي سابق، على خلفيّة قضايا جنائيّة عدّة، من أبرزها قضايا المخدّرات".

وأشارت إلى أنّ "من بين القضايا المسجّلة بحقّ هذا الشّخص، حيازة المخدّرات وتعاطيها في أكثر من قضيّة، القيادة تحت تأثير المواد المخدّرة، إلحاق الضّرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النّارية والذّخائر"، لافتةً إلى أنّ "منفّذ العمل الإرهابي كان قد بادر وبشكل مباشر، بإطلاق العيارات النّاريّة تجاه طاقم دوريّة أمنيّة (نجدة) كانت تتواجد في المكان، قاصدًا قتل أفرادها بواسطة سلاح أتوماتيكي مخبّأ بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزّجاجات والمواد الحارقة".

وأوضحت أنّ "رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدّفاع عن أنفسهم، وطبّقوا قواعد الاشتباك بحرفيّة عالية، للتّعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع"، مبيّنةً أنّ "رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقّي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن، بعد إصابتهم بإصابات متوسّطة، وأنّ التّحقيقات متواصلة حول الحادثة".