انتشال أشلاء من تحت أنقاض مبنى استهدفته مسيّرة في صور عصر اليوم

تمكنت عناصر الدفاع المدني وكشافة الرسالة- صور من انتشال أشلاء من تحت أنقاض المبنى (محلات حويلا) الذي استهدفته مسيرة معادية عصر اليوم عند مدخل صور الشمالي بمحاذاة شركة الكهرباء، وقد أدت الغارة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين. كما عثر على بقايا الصاروخ الموجه الذي استهدف المكان.

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