الحكومة البريطانية: نتانياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة

أعلنت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، رافضا التطرق بشكل خاص إلى قضية نتانياهو، "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي".