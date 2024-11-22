غارات عنيفة على الحوش والغازية وقصف مدفعي على يحمر وأرنون وصير الغربية وكفرتبنيت

شن الطيران الحربي الاسرائيلي شن اكثر من 4 غارات عنيفة على حوش صور، استهدفت المباني والاحياء السكنية وشبكات الكهرباء والمحال التجارية والطرقات.
ولفت مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطيران الحربي شن غارة على أطراف الغازية بالقرب من بستان البلح، كما شن غارة على محيط بلدة كفرتبنيت.
واشار الى ان القصف المدفعي متواصل على يحمر وأرنون. ولفت الى ان صاروخ من مسيّرة معادية استهدف أطراف صير الغربية.
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