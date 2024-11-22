أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنه "نقف دائما مع القانون الدولي ونتصدى لأي أعمال تنتهك القانون بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت وهناك أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة"، مشيرة الى انه "نقوم بكافة الجهود للدفاع عن القضية الفلسطينية ونأمل أن تبقى محكمة الجنايات الدولية على حيادها".
وشددت على انه "نقف دائما مع القانون الدولي ونتصدى لأي أعمال تنتهك القانون بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت وهناك أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة"، مشيرة الى ان "الكارثة الإنسانية في غزة تزداد سوءا وندعو كل الأطراف لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد دون شروط".
ودعت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها للعب دور بناء في السلم والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتعليقا على مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزرء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، أملت أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من لعب دورها.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية تعليقا على مذكرتي الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت: نأمل أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من لعب دورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.