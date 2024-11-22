الخارجية الصينية تعليقا على مذكرتي الاعتقال بحق نتانياهو وغالانت: نأمل أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من لعب دورها

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنه "نقف دائما مع القانون الدولي ونتصدى لأي أعمال تنتهك القانون بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت وهناك أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة"، مشيرة الى انه "نقوم بكافة الجهود للدفاع عن القضية الفلسطينية ونأمل أن تبقى محكمة الجنايات الدولية على حيادها".

وشددت على انه "نقف دائما مع القانون الدولي ونتصدى لأي أعمال تنتهك القانون بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت وهناك أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة"، مشيرة الى ان "الكارثة الإنسانية في غزة تزداد سوءا وندعو كل الأطراف لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد دون شروط".

ودعت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها للعب دور بناء في السلم والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتعليقا على مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزرء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، أملت أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من لعب دورها.