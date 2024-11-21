الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مقرات قيادة وبنى عسكرية لـ"حزب الله" بالضاحية الجنوبية فجرًا

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو أغارت فجرًا بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكريّة، على عدة أهداف في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، مستهدفةً مقرّات قيادة وبنى عسكريّة أخرى استخدمها حزب الله".

وادّعى في تصريح، أنّ "هذه الغارات تأتي في إطار الضّربات الّتي تستهدف معقل "حزب الله" في الضّاحية، الّذي يُستخدَم لتخطيط وتنفيذ مخطّطات ضدّ مواطني إسرائيل".