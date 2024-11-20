رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا موجودة في جنوب لبنان لهدف واضح وهو إعادة سكان الشمال لبيوتهم بأمان

أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الى أن "قواتنا موجودة في جنوب #لبنان لهدف واضح وهو إعادة سكان الشمال لبيوتهم بأمان".

وكان قد أشار قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، إلى أن "هدفنا تهيئة الظروف لعودة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان وحمايتهم".

ويأتي ذلك بعد جولة للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان والتي من المقرر أن يغادر بعدها إلى تل أبيب لاستكمال المبحاثات بشأن مسودة وقف إطلاق النار في لبنان.

وكان قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه لساعتين مع آموس هوكشتاين، أن "الوضع جيد مبدئياً زما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.