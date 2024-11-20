الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة إضافية في دونيتسك شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي سيطر على بلدة إيلينكا في دونيتسك، ليواصل بذلك تقدم قواته في شرق أوكرانيا.

وأوضحت في بيان، أن القوات الروسية استهدفت مطارات ومستودعات للمسيرات الأوكرانية، في حين دمرت الدفاعات الجوية 4 قنابل جوية "هامر" و141 مسيرة أوكرانية.

وكشفت أن "خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "الجنوب" تبلغ نحو 500 جندي و5 مستودعات"، مشيرة إلى أن قوات "الغرب" قضت على نحو 420 جندياً أوكرانياً ودمرت 4 مستودعات في منطقة مسؤوليتها.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه التوتر بين روسيا من جهة وأميركا وحلف الناتو من جهة أخرى بعد سماح الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف بضرب الأراضي الروسية بواسطة الصواريخ الأميركية، في وقت يواصل فيه الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا.

وبعد القرار الأميركي، وقع بوتين على وثيقة العقيدة النووية المحدثة التي توسع إمكانية استخدام السلاح النووي.