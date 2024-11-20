القناة 12 الإسرائيلية: هوكشتاين يصل إلى إسرائيل الليلة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يصل إلى إسرائيل الليلة".

ويأتي ذلك بعد جولة للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان حول مسودة وقف إطلاق النار.

وكان قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه لساعتين مع آموس هوكشتاين، أن "الوضع جيد مبدئياً زما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.