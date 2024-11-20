الخارجية الفرنسية: قوة فرنسية تعمل ضمن قوات الأمم المتحدة بلبنان تعرضت أمس الثلاثاء لإطلاق نار دون إصابات

افاد بيان للخارجية الفرنسية، بأن "قوة فرنسية تعمل ضمن قوات الأمم المتحدة بلبنان تعرضت أمس الثلاثاء لإطلاق نار دون إصابات"، داعية "إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل جميع الأطراف".

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