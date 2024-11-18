مصادر "الأناضول" أكدت رفض تركيا طلب عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي من مجالها الجوي

أشارت مصادر مطّلعة لوكالة "الأناضول" التّركيّة، إلى أنّ "السّلطات الإسرائيليّة طلبت استخدام المجال الجوّي التّركي لعبور طائرة الرّئيس الإسرائيلي ​إسحاق هرتسوغ​ إلى العاصمة الأذربيجانيّة ​باكو​، من أجل المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتّحدة الإطاريّة بشأن تغير المناخ "كوب 29"، موضحةً أنّ السّلطات التّركيّة رفضت الطّلب الإسرائيلي.

وكان قد أعلن ديوان الرّئيس الإسرائيلي، في بيان مقتضب السّبت، أنّ "على إثر تقييم للوضع ولأسباب أمنيّة، قرّر هرتسوغ إلغاء سفره إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان".

وأمس، ذكرت مصادر إسرائيليّة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، أنّ أحد أسباب إلغاء مشاركة الرّئيس الإسرائيلي في مؤتمر المناخ في باكو، هو رفض تركيا عبور طائرة هرتسوغ في أجوائها.

وكان من المقرّر أن يشارك هرتسوغ في القمّة الدّوليّة الّتي تضمّ قادةً من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط.