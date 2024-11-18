"سرايا القدس"- كتيبة نابلس: التصدي لقوات العدو خلال اقتحام مخيم بلاطة بمحور صرح الشهداء

ذكرت "سرايا القدس"- كتيبة نابلس، أنّ "مقاتلينا في مجموعات بلاطة تمكّنوا برفقة مقاتلي شعبنا، من التّصدّي لقوّات العدو خلال اقتحام مخيّم بلاطة في محور صرح الشهداء، وإمطارهم بزخات كثيفة من الرّصاص".

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