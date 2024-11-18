مادورو عن السماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا: الإمبريالية الأميركية دخلت مرحلة الجنون

لفت الرّئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ (Nicolás Maduro)، إلى أنّ "حكومات الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا سمحت باستخدام صواريخها بعيدة المدى، للهجوم على شقيقتنا روسيا... الإمبرياليّة الأميركيّة دخلت مرحلة الجنون والانتقام".

وأشار، في تصريح تلفزيوني، في ختام مؤتمر الكتلة البوليفاريّة التّاريخيّة للقرن الحادي والعشرين، إلى أنّ فنزويلا تنتمي إلى عالم ناشئ متعدّد الأقطاب، وستسعى جاهدةً إلى "تحرير أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي من براثن الاستعمار والإمبرياليّة الأميركيّة وأتباعها الأوروبيّين"، مشدّدًا على ضرورة حماية فنزويلا من "الجنون العسكري لإمبراطورية الغرينغو".

وكانت قد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، مساء الأحد، أنّ الرّئيس الأميركي جو بايدن سمح لقوّات كييف بتوجيه ضربات باستخدام صواريخ "ATACMS" بعيدة المدى، على أراضي روسيا. وبحسب الصّحيفة، فإنّ خطوة بايدن مرتبطة بمعلومات حول وجود قوّات كوريّة شماليّة في مقاطعة كورسك، مؤكّدةً أنّ ذلك "أدّى إلى ضرورة تعزيز الدّفاع عن الجيش الأوكراني".