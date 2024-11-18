مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بإطلاق نار خلال عرض شعبي في نيو أورليانز الأميركية

أعلنت المشرفة على عرض عسكري شعبي في مدينة نيو أورليانز (New Orleans) بولاية لويزيانا الأميركيّة، آن كيركباتريك، إصابة 9 أشخاص نتيجة حادثة إطلاق نار، وقد نُقلوا إلى المستشفيات".
وأشارت، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ "بعد حوالي 45 دقيقة من إطلاق النّار الأوّل، في الخطّ الثّاني من العرض اندلعت نيران أخرى"، ووفقًا للشّرطة فقد أُصيب ثلاثة أشخاص آخرين. لكن كيركباتريك أفادت بأنّ شخصين قُتلا خلال إطلاق النّار الثّاني، وشخص ثالث "في حالة حرجة للغاية".
وأكّدت الشّرطة أنّه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عمليّات إطلاق النّار مرتبطة، لأنّها وقعت بفارق 45 دقيقة.
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