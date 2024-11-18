القوات المسلحة الأردنية: سقوط جسم طائر فجرًا في منطقة حدودية داخل محافظة العقبة

كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامّة للقوّات المسلّحة ​الأردن​يّة، أنّ "جسمًا طائرًا سقط فجر اليوم الإثنين، في إحدى المناطق الحدوديّة داخل محافظة العقبة جنوب الأردن".

وأشار إلى أنّه "لم تنتج عن الحادثة أي أضرار بشريّة أو مادّيّة، فيما وصلت كوادر من الدّفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري إلى الموقع"، داعيًا المواطنين إلى "ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها، لضمان سلامتهم وممتلكاتهم".