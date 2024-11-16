حزب الله: هاجمنا بمسيّرات انقضاضيّة تجمعَين لقوات العدو في يرؤون وقرب حاجز عسكري في أفيفيم

أعلن "حزب اللع"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح اليوم السبت 16-11-2024، هجومًا جويًا بسربٍ من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوّات جيش العدو الإسرائيلي قرب حاجزٍ عسكري في مستوطنة أفيفيم، وأصابت أهدافها بدقة".

وفي بيان آخر، أفاد الحزب بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المًقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:30 من صباح اليوم السبت 16-11-2024، هجومًا جوّيًا بسربٍ من ‏المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقة".