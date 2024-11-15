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الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ بالغبيري وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

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هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدًا في مبانٍ حددها في خرائط والمباني المجاورة لها في منطقتي برج البراجنة والغبيري.

وطالب في تهديده باخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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