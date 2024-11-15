الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ بالغبيري وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدًا في مبانٍ حددها في خرائط والمباني المجاورة لها في منطقتي برج البراجنة والغبيري.

وطالب في تهديده باخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.