فياض اعلن موافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد عقد تزويد الفيول اويل لغاية نهاية شهر كانون الثاني 2025

اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض انه "تبلّغ اليوم من رئاسة الوزراء ومن وزارة النفط في العراق موافقة مجلس الوزراء العراقي على طلبه القاضي بتمديد عقد تزويد الفيول اويل الموقّع بين لبنان والعراق لغاية نهاية شهر كانون الثاني2025، بدل نهاية تشرين الاول 2024، ليتمكن لبنان من استنفاذ كامل الكمية التعاقدية، اي 1.5مليون طن، وذلك عبر تأمين شحنات بسعة 125 ألف طن شهرياً خلال هذه المدة. كما وافقت ugn تجديد هذا العقد لتجهيز لبنان للسنة الرابعة بالشروط السابقة عينها، مع امكانية زيادة الكمية، بناءاً على تمني الوزير فيّاض ان تصل الى 2 مليون طن سنوياً بدل 1.5 مليون".

‎وشكر فيّاض "العراق شعباً وقيادةً على استمرارية وإستدامة مساعدته ووقوفه الى جانب لبنان في جميع الظروف الصعبة إن كانت إقتصادية او أمنيةK كما هو الحال اليوم في ظل الحرب الهمجيّة التي يخوضها العدو الاسرائيلي على لبنان، وسيسعى بمتابعة شخصيّة منه مع الحكومتين العراقية واللبنانية، لوضع ما تمّت الموافقة عليه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن".

‎تجدر الاشارة الى أنّ كمية 1.5 مليون طن المذكورة في الاتفاقية قيد التنفيذ حالياً تمكّن التغذية المستدامة للمرافق العامة والتغذية للمستهلكين بمعدّل يتراوح بين 4 و6 ساعات يومياً، في حين أنه اذا ما تمّت زيادة الكميات في العقد الجديد لتصل الى ٢ مليون طن سنوياً فان هذا المعدّل يمكن أن يصل الى ما بين 5 و8 ساعات يومياً.

ويُذكر من جهةٍ اخرى انه مع وصول شحنة الغاز اويل إلى لبنان المتوقع غداً والتي تزن 40 الف طن، وتُستتبع بشحنةٍ ثانية مماثلة تزن 40 الف طن، وتصل في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، سيتوفر لدى مؤسسة كهرباء لبنان مخزوناً مريحاً من الوقود يكفي لمدة تتجاوز الشهر.