ولي العهد السعودي يلتقي ميقاتي في الرياض

استقبل ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مقر انعقاد القمة العربية والاسلامية غير العادية في الرياض.

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