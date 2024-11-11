السفير البريطاني أحيا يوم "تذكار الموتى" إحياءً لذكرى أفراد القوات المسلحة

اعلنت السفارة البريطانية في لبنان، ان "السفير هايمش كاول أحيا قداسا بمناسبة "يوم تذكار الموتى" السبت 9 تشرين الثاني".

واشارت في بيان الى أن "هذه المناسبة السنوية تمثل نهاية الحرب العالمية الأولى في 11 تشرين الثاني عام 1918 وتكرم تضحيات القوات المسلحة من المملكة المتحدة ودول الكومنولث، واحياء لذكرى المدنيين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في الصراعات وأعمال الإرهاب".

قام سفراء وممثلون رسميون بوضع أكاليل زهر. وفي نهاية المراسم، وقف الجميع دقيقتي صمت إحياءً لذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وترأس القداس الأب عماد زعرب الانجيلي. كما حضر القداس الملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلزسميث وممثلين عن قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، إضافة إلى عدد من السفراء والديبلوماسيين والملحقين العسكريين من الولايات المتحدة الأميركية ودول الكومنولث وأوروبا.