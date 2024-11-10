هل يحقق ترمب السلطة المطلقة

حتى الآن لم يحسم أيٌّ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري المنافسة حول السيطرة على مجلس النواب الأمريكي خلال العامين المقبلين، رغم التقدم الحثيث للجمهوريين نحو الفوز بالأغلبية التي ستمنحهم السيطرة الكاملة على الحكومة الأمريكية، بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة.

في صباح يوم السبت، كان الحزب بحاجة إلى حفنة من المقاعد للوصول إلى الـ 218 مقعداً اللازمة للسيطرة على الغرفة السفلى من الكونغرس، وذلك بعد السيطرة على الغرفة العليا أو مجلس الشيوخ.

ويعني هذا أن الرئيس المنتخب، ترمب، سوف يتمتع بسلطة كبيرة لتنفيذ أجندته السياسية بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير 2025.

السيطرة على مجلس النواب

إن السيطرة على مجلس النواب تمنح الحزب سلطة بدء تشريعات الإنفاق وإطلاق إجراءات عزل المسؤولين. في ظل حكم ترمب، قد يتمكن الحزب الجمهوري الموحد من تمرير تخفيضات ضريبية وفرض تدابير لمراقبة الحدود بسهولة أكبر.

ويراقب الديمقراطيون عن كثب 5 مقاعد في كاليفورنيا يرون أنها حاسمة لاستعادة مجلس النواب.

منافسة قوية

يأمل المتنافسون الديمقراطيون في هزيمة الجمهوريين الحاليين وتحويل المقاعد إلى اللون الأزرق، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن شاغلي هذه المقاعد الحاليين يتمسكون بمقاعدهم بهامش ضيق.

وتشهد أريزونا سباقاً محموماً بين الجمهوريين والديمقراطيين لحسم هذه الولاية المتأرجحة.

يبدو أن الجمهوري، خوان سيسكوماني، متقارب مع منافسته الديمقراطية كيرستن إنجل، في الدائرة السادسة الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية من ولاية أريزونا.

في الدائرة الأولى في أريزونا، يتقدم ديفيد شوايكرت قليلاً على منافسه الديمقراطي أميش شاه. تغطي هذه الدائرة مقاطعة ماريكوبا الشمالية الشرقية، خارج فينيكس.

ولاية مين: الديمقراطي يتطلع إلى الدفاع عن مقعده في سباق محتدم

يحاول عضو الكونجرس الديمقراطي جاريد جولدن صد التحدي الذي يواجهه من الجمهوري أوستن ثيرياولت.

ويسعى الديمقراطيون إلى الاحتفاظ بمقعد واحد في الدائرة التاسعة للكونجرس في ولاية أوهايو، والتي تضم توليدو في شمال الولاية. وتتقدم النائبة الديمقراطية الحالية مارسي كابتور، التي دخلت الكونجرس منذ عام 1983، بفارق ضئيل في السباق ضد منافسها الجمهوري ديريك ميرين.