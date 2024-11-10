بوحبيب: لبنان عبّر بوضوح عن رؤيته لحل مستدام من خلال وقف إطلاق النار والتطبيق الشامل والمتوازي للـ1701

أشار وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بوحبيب، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري العربي- الإسلامي في الرياض، إلى أنّكم "تعلمون جيداً الظروفَ المأساويةَ التي يمرُّ بها لبنان وما وصلت إليه الأمور، حيث تقتلُ إسرائيل يومياً العشرات وأحياناً المئات بصورةٍ ممنهجةٍ لا تمييزَ فيها بين نساءٍ، وأطفالٍ، وشيوخٍ، وطواقمَ طبيةٍ، وصحافيين، ومدنيين. كما لم يسلمْ تاريخُنا، وتاريخُ الإنسانيةِ جمعاء من معالمَ أثريةٍ تعودُ لآلافِ السنين، وبساتينَ زيتونٍ معمرةٍ، من التدميرِ والحرقِ، بهدفِ إنشاءِ منطقةٍ عازلةٍ على طول المناطقِ الحدوديةِ الجنوبيةِ للبنان، خاليةٍ من الحياة، وغيرِ قابلةٍ للعيش، ما يشكلُ نمطاً جديداً من "الإرهابِ البيئي" الهادفِ إلى ضربِ وانعدامِ الحياةِ البيولوجيةِ والإنسانية".

ولفت إلى أنّ "لبنان قد حَمَلَ ما لا طاقةَ له على حَمْلِه، من أوزارِ وتبعاتِ القضيةِ الأولى للعالَمَيْن العربي والإسلامي، أي القضية الفلسطينية المحقّة"، مشدّدًا على أنّ "لبنان يحتاج اليوم، أكثرَ من أي وقتٍ مضى إلى دعمِ ومساندةِ العالَمَيْن العربي والإسلامي، طالباً أن تكونوا كما عهِدناكم في كلّ المحنِ والأزمات، السندَ والعضدَ والشقيقَ لإيقافِ حرب إلغاءِ لبنان التنوعِ، والتعايشِ بين الأديان والحضارات، هذه الحرب التي تشنُّها إسرائيل علينا، في محاولةٍ لإعادتِنا إلى العصرِ الحجري كما توعّدت به، لغاياتٍ ومصالحَ آنيةٍ، ورُبّما شخصيةٍ ونفعية".

وأكّد بوحبيب أنّ "لبنان قد عبّرَ بوضوحٍ عن موقفِه ورؤيتِه لحلٍ مستدامٍ عبرَ المطالبةِ أولاً بوقفٍ فوري ٍلإطلاقِ النار، وإعادةِ الهدوءِ والإستقرارِ إلى الحدود، وعودةِ النازحينِ كافة من جانبي الحدودِ إلى مدنِهم وبلداتهِم وقراهُم، من خلالِ التطبيقِ الشاملِ والمتوازي لقرارِ مجلس الأمن 1701، بحيثُ تكونُ السلطةُ الشرعيةُ الوحيدةُ جنوبَ نهر الليطاني هي سلطةُ حكومةِ لبنان، ولا يكونُ هناك سلاحٌ دونَ موافقةِ حكومةِ لبنان وفقاً لما نصَّ عليه القرارُ المذكورُ أعلاه".

وركّز على أنّ "في نفسِ الإطار، إنَّ لبنانَ عازمٌ على تعزيزِ إنتشارِ قواتِه المسلحة في الجنوب اللبناني، وقد قررتْ الحكومةُ اللبنانيةُ تطويعَ وتدريبَ نحو 1500 عسكري تمهيداً لإرسالِ 5000 جنديٍ إضافيٍ، لينضموا إلى حوالي 4500 متواجدين أصلاً في هذه المنطقة. ونأملُ أيضاً دعمَكُم ومساندَتكم لتوفيرِ متطلباتِ هذا الإنتشار".

كما ذكر أن "بعضنا في لبنان اعتقد بعد الاستقلال بأنّ قوتَنا في ضعفِنا، حتى تسارعت الأحداثُ وتبعاتُ القضيةِ الفلسطينيةِ في منتصفِ الستينات، وأفقدَتْنا القدرةَ على النهوضِ بقوانا الذاتيةِ الداخلية"، معلنًا "أنّنا لذلك، نطمحُ اليومَ إلى تصحيح ِهذا الخطأِ، ومؤازرَتِكم ودعمِكم كي نعزّزَ قدراتِنا الدفاعية للحفاظِ على سيادتِنا واستقلالِنا في وجهِ الأطماع ِالخارجيةِ التي تهدّدُ ترابَنا الوطني والمنطقة برمّتِها".

وأضاف بوحبيب: "كما يُشددُ لبنان على تمسّكِه بقواتِ حفظِ السلامِ العاملةِ في الجنوب (اليونيفيل) وتقديرِه لما تقدمُه من تضحيات، وإدانتِه لأي إعتداءٍ يطال ُأفرادَها أو مقرّاتِها، ويتعهدُ بتعزيزِ التعاونِ معها وفقاً لمبادئِ وثيقةِ الوفاقِ الوطني حول بسطِ سلطةِ الدولة على كاملِ الأراضي اللبنانية، والتي أٌقِرَّت في مؤتمرِ الطائف ِفي المملكة ِالعربية السعودية".

وأفاد بـ"أنّنا نرى أن أنصافَ الحلولِ من خلالِ وقفِ إطلاقِ النار وإعادةِ الإلتزامِ بتطبيقِ القرار 1701، أفضلَ بكثيرٍ من استمرارِ الحرب. لكنّ أقصرَ الحلول ِلإرساءِ هدوءٍ مستدامٍ جنوبَ لبنان بوابتُها الحلولُ الكاملة. هذا يعني بأنه كلما استمرت إسرائيل بخروقاتِها البريةِ والبحريةِ والجويةِ لسيادة لبنان، وكلما تهربَت من إظهارِ الحدودِ البريةِ المعترفِ بها دولياً والمرسّمة ِ بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمصادق عليها في إتفاقيةِ الهدنة اللبنانية – الإسرائيلية الموقعة في جزيرة رودوس عام 1949 بإشرافِ ورعايةِ الأمم المتحدة، كلما ساهمتْ بالتأسيسِ لحروبٍ مستقبليةٍ نعملُ جاهدين لتلافيها".

وجزم أنّ "منْ يريدُ العيشَ بهدوءٍ وسلامٍ مع محيطِه، ومنه لبنان، الذي اتخذ السلام في قمة بيروت العربية عام 2002 خياراً استراتيجياً، وتبنّى مبادرة السلام العربية التي تقدمَت بها المملكة العربية السعودية، عليه أن يوقفَ الخروقاتِ نهائياً واحتلالَ الأراضي اللبنانية".

إلى ذلك، شدّد بوحبيب على أنّه "كلّما طالت هذه الحرب، كلما زادَت معاناةُ اللبنانيين حيث نزح 1 من أصل 4 من سكان لبنان، أو ما يزيد عن مليونِ ونصفِ إنسانٍ يفتقرُ معظمُهم في أماكنِ نزوحِهم إلى أبسطِ مقوماتِ الحياة. ومن على هذا المنبرِ نجددُ شكرَنا لكلِ الاشقاءِ والأصدقاء ِالذين تفضلوا وقدّموا مساعداتٍ إنسانيةً نثمنُها ونقدرُها عالياً"، موضحًا أنّ "احتياجاتُنا اليوم تفوقُ قدرتَنا وطاقتَنا، ونتوسمُ خيراً بمزيدٍ من الدعمِ والمساندة".

وتابع: "كذلك نتطلعُ إلى ضغط ٍعربيٍ إسلاميٍ لدى الدولِ المؤثرةِ على إسرائيل، والمحافلِ الدولية لوقفِ تدميرِ إسرائيل لتراثِ وآثارِ الإنسانيةِ جمعاء، وعمرُها آلاف السنين، والمعرضة لخطرٍ محدقٍ لمحوِها وطمسِها، إذا لم نتحرك جميعاً لحمايتِها والحفاظِ عليها".

وناشد أن "تقفوا إلى جانبِنا ليعودَ لبنان وطن التآخي والعيشِ المشترك والسلام، والوجهةُ السياحيةُ والثقافيةُ لكلِ العربِ والمسلمين. فنحنُ نتطلعُ ونحتاجُ إلى دعمٍ عربي – إسلامي، سياسيٍ ومعنويٍ وإنسانيٍ في هذه اللحظاتِ الحرجةِ التي نمرُّ بها. ونحن نتأملُ بأن تقفوا إلى جانبِنا بكلِ ما لديكم من قدراتٍ، وعلاقاتٍ، وطاقاتٍ لوقفِ الحربِ والعيشِ بسلامٍ والنهوضِ مجدداً. فقدرُنا في هذا الوطن الصغيرِ بجغرافيتِه والكبيرِ بإنتشارِه وحضارتِه أن نولدَ مجدداً من الرماد، بدعمِكم، مثلَ طائرِ الفينيق".

وتقدم بوحبيب بالشكرِ من "وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، على تلقّفِ واحتضانِ السعودية، بناءً على توجيهاتِ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرغبةِ لبنان وفلسطين بعقدِ هذا الاجتماعِ الهام. وهذا الأمرُ ليسَ مستغرباً على ما عهِدَهُ لبنان من دورٍ تاريخيٍ رائدٍ وقائدٍ للسعودية بما يختصُ بالقضايا العربية"، منوّهًا إلى أنّ "الشكرُ موصولٌ أيضاً للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على الجهودِ والتحضيراتِ لانعقاد هذا الاجتماع".