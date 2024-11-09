استشهاد 6 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على غزة والضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف من الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على طرود غذائية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها ومحاصرتها لأحد المنازل في بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ٢٠ فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة في عدة مدن وبلدات فلسطينية.

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