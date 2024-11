شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بودابست.. قادة أوروبيون يناقشون تداعيات فوز ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يعقد عشرات القادة الأوروبيين قمة تستمر يوما واحدا في العاصمة المجرية، بودابست، غدا الخميس، يبحثون خلالها التوجهات العالمية الجديدة عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وما قد يحدثه ذلك من تداعيات بعيدة المدى على القارة الأوروبية.

وكان من المؤكد بالفعل أن العلاقة عبر الأطلسي سيطرأ عليها تغيير عقب الانتخابات الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء. تداعيات فوز ترامب ولكن السؤال هو ما إذا كان هذا التغيير سيكون مزلزلا خلال فترة رئاسة ترامب الثانية. وبالنسبة إلى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي يستضيف القمة والذي يعد من أشد المعجبين بترامب، كانت الأمور واضحة تماما حتى قبل الانتهاء من فرز الأصوات.

التفاصيل:

وقال أوربان، اليوم الأربعاء، "صباح الخير، المجر! نحن في طريقنا إلى تحقيق نصر رائع. لقد أصبح الأمر مضمونا بالفعل". العلاقات الأوروبية الأمريكية وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ترامب بمجرد وضوح فوزه.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "أكثر من مجرد حلفاء". وأضافت فون دير لاين "نحن مرتبطون بشراكة حقيقية بين شعوبنا، تجمع 800 مليون مواطن".

وقالت فون دير لاين "فلنعمل سويا على تحقيق شراكة عبر الأطلسي تواصل تقديم الخدمات لمواطنينا. إن ملايين الوظائف والمليارات في التجارة والاستثمارات على جانبي الأطلسي تعتمد على ديناميكية علاقتنا الاقتصادية واستقرارها".