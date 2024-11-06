شكرا لقرائتكم خبر عن على هيئة قروض ومنح.. إسبانيا تخصص 10.6 مليارات يورو لضحايا السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت إسبانيا اليوم 10.6 مليارات يورو (11.55 مليار دولار) على هيئة قروض ومنح لمساعدة ضحايا السيول المفاجئة التي اجتاحت الساحل الشرقي للبلاد حول بلنسية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إن الحكومة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 838 مليون يورو على هيئة مساعدات مالية مباشرة للمتضررين من الفيضانات التي خلفت 217 قتيلًا الأسبوع الماضي.

وستوفر الهيئة الحكومية للائتمان ضمانات مالية للقروض البالغة نحو خمسة مليارات يورو الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين والأسر بهدف دعم جهود إعادة الإعمار.