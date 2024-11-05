القناة 12 الإسرائيلية: اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة في حيفا على خلفية إقالة غالانت

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "اشتباكات عنيفة بين محتجين والشرطة في حيفا على خلفية إقالة غالانت".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مظاهرة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس احتجاجا على إقالة غالانت".

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "قائد سلاح الجو الاسرائيلي الجنرال تومر بار علق في مظاهرة في أيالون في تل ابيب اعتراضا على اقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وبعد نقاش مع المتظاهرين سمحوا له بالمرور".

وكان قد اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أنه "إذا كان جائزا استبدال وزير الدفاع في خضم الحرب فمن الممكن أيضا استبدال رئيس الوزراء".

وكانت قد اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان "جدعون ساعر قبل تولي حقيبة الخارجية عقب إقالة يوآف غالانت من وزارة الدفاع واستبداله بيسرائيل كاتس".

وكان نتانياهو اعلن تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بعد إقالة غالانت، وتعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتانياهو، بان رئيس الوزراء التقى غالانت وسلمه رسالة إقالته من منصبه قبل وقت قصير من الإعلان الرسمي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان شرطة القدس تغلق شارعا قريبا من مقر إقامة نتانياهو أمام حركة المرور بعد إقالة وزير الدفاع غالانت.