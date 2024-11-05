كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية.

وذكر خفر السواحل الياباني أن المقذوف الذي يُعتقد أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط بالفعل، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن المقذوف سقط في المحيط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويأتي الإطلاق في أعقاب تجربة أجرتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي لصاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات.