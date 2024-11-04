زعم الجيش الإسرائيلي، "استهداف هيئة الاستخبارات التابعة لحزب الله في دمشق". وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، بانه "حوالي الساعة 6 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

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