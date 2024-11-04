الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قياديَين في حزب الله بمنطقة الخيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، اليوم الاحد 3 نوفمبر 2024، اغتيال عناصر مركزية في تنظيم "حزب الله" اللبناني في منطقة الخيام بجنوب لبنان.

وقال أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن العناصر بينهم فاروق أمين العشي قائد مجمع الخيام في "حزب الله" ويوسف أحمد نون قائد سرية في "قوة الرضوان" التابعة للحزب.

وأضاف أن العشي كان مسؤولاً عن عمليات إطلاق قذائف صاروخية على بلدة أصبع الجليل والمطلة، في شمال إسرائيل.

وتابع المتحدث أن قوات الفرقة 36 تواصل العمليات في منطقة جنوب لبنان وتقضي على عناصر من "قوة الرضوان" ونشطاء آخرين في "حزب الله".

كانت وزارة الصحة اللبنانية قد قالت، أمس السبت، إن عدد القتلى منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان بلغ 2968 شخصاً، بالإضافة إلى ما يزيد على 13 ألف مصاب.

المصدر : وكالات