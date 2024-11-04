نهرا طلب من قيادة منطقة الشمال الإقليمية في قوى الامن تنظيم السير في شوارع طرابلس

أصدر محافظ الشمال رمزي نهرا قرارا، طلب فيه من قيادة منطقة الشمال الإقليمية في قوى الامن الداخلي ومن بلدية طرابلس "تنظيم السير في شوارع المدينة".

واشار في نص القرار، الى "بما ان المدينة تشهد في الآونة الاخيرة بعد ازمة النزوح التي حصلت في لبنان، ازمة سير خانقة معظم اوقات النهار مما يسبب اضرارا كبيرة على المواطنين القاطنين والنازحين على السواء. للإطلاع والعمل على تنظيم السير في طرابلس وخصوصا عند المستديرات الرئيسية وطلب المؤازرة الامنية عند الحاجة".