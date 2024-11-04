كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن جهاز الشاباك اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش أثناء إجازته في إطار قضية التسريبات. بدوره افاد موقع "واللا" بأن جهاز الشاباك اعتقل مشتبها فيه خامسا في إطار التحقيق بقضية تسريب الوثائق من ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: الشاباك اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش أثناء إجازته في إطار قضية التسريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.