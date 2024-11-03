حزب الله: استهدفنا تجمعات العدو في مستعمرات إيفن مناحم ومتسوفا وبرعام

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024 ‏تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة إيفن مناحم بصليةٍ صاروخية".

كما أعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد 3-11-2024 ‏تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة متسوفا بصليةٍ صاروخية.‏

وفي بيان آخر أعلن الحزب انه "استهدف ‏تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة برعام بصليةٍ صاروخية.‏