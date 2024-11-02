فوز اليمينية المتشددة كيمي بادينوك لرئاسة الحزب المحافظ في بريطانيا

فازت المرشّحة اليمينية المتشددة ذات الأصل النيجيري كيمي بادينوك، برئاسة الحزب المحافظ في بريطانيا، لتحل مكان ريشي سوناك الذي تنحى بعد أداء الحزب في الانتخابات العامة في تموز الماضي.
وصوّت 57 في المئة من أعضاء الحزب لصالح بادينوك (44 عاما) التي تعد مناهضة لثقافة الـ"ووك" (أي الوعي حيال عدم المساواة الاجتماعية)، لتفوز على منافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك.
وأكّد بادينوك أنّ توليها زعامة الحزب هو "شرف هائل" لكن "المهمة التي أمامنا صعبة"، مشدّدةً على أنّ "علينا أن نكون صادقين بشأن حقيقة أننا ارتكبنا أخطاء" و"تركنا المبادئ تنهار" مؤكدة "حان الوقت للعمل والتجديد".
وستصبح بادينوك الزعيمة الرسمية للمعارضة التي تواجه زعيم حزب العمال كير ستارمر في مجلس العموم كل أربعاء، في جلسات مساءلة رئيس الوزراء التقليدية.
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