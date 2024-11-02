يمق: وزير الثقافة بعيد عن المناطقية والطائفية وطرابلس ممتنة له ووجوده فيها مرحب به

أكّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أنّ "وجود وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في طرابلس كان ولا يزال مرحّبًا به من جميع قيادتها وفاعلياتها وجمعياتها وكل سكانها، ولقد تترجم ذلك من خلال التفاعل المتبادل بين طرابلس والادارة الحكيمة للمرتضى، فكان الود والحب متبادل، وكان الوزير صمّام أمان في كل أنشطتها التي تواصلت ليلا ونهارا قبيل الأحداث الاليمة جراء العدوان الصهيوني على لبنان".

ورأى في تصريح، أنّ "المرتضى شخصية قيادية سياسية وثقافية فذّة، بعيدا عن المناطقية والطائفية، وعمل بنجاح في إعادة تراث طرابلس وارثها الثقافي الى الواجهة بعد نقل مكتبه إلى عاصمة الشمال، وكانت طرابلس قبل ذلك تعاني من ركود واهمال رهيب للأسف"، مؤكّدًا أنّ "طرابلس بكل نسيجها الاجتماعي، ستبقى ممتنة للدور الإيجابي الذي يلعبه المرتضى، ولقد عبر ابناء الفيحاء عن تقديرهم وحبهم لشخص وزير الثقافة في كل المنابر، وهو استوطن قلوب اهل المدينة ودخل في سجل تاريخها الوطني والذهبي من بابه الواسع".