إجلاء مئات الآلاف مع اقتراب الإعصار «كونغ-ري» من الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أجلت سلطات مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، نحو 282 ألف شخص، أمس الجمعة ، قبيل وصول الإعصار «كونغ-ري» الذي سيحلّ مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة ومخاطر مرتفعة لحدوث فيضانات في المقاطعة.

وفتحت السلطات المختصة أكثر من 10 آلاف و600 ملجأ في شتى أنحاء المقاطعة لتوفير الأغذية ومياه الشرب للذين تم إجلاؤهم بشكل مؤقت.

وجاءت عملية الإجلاء واسعة النطاق مع اقتراب الإعصار المذكور من السواحل الشرقية للبر الرئيسي الصيني.

وتم في الوقت نفسه، تعليق تشغيل جميع الخطوط الـ152 لنقل الركاب عبر العبّارات بما في ذلك 347 سفينة، بينما توقفت أعمال البناء في 136 مشروعاً متعلقاً بالبنية المائية، وتم نقل 675 سفينة بناء إلى مناطق آمنة.

بدوره، اتخذ قطاع الزراعة في المقاطعة أيضا إجراءات وقائية في مسعى لتقليل الخسائر المحتملة، بما في ذلك تنظيف قنوات الصرف وتدعيم الدفيئات وحصاد الخضروات والفواكه الموسمية قبيل حلول الإعصار.

وهبط الإعصار «كونغ-ري» على تايتونغ في جنوب شرق تايوان في حوالي الساعة 1:40 بعد منتصف ليل الخميس، فيما كان مركزه بحلول الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الماضي في منطقة بحرية تبعد نحو 160 كيلومتراً جنوب غرب ونلينغ بمقاطعة تشجيانغ.

ووفقا لمديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة، قد يهبط الإعصار على اليابسة على طول ساحل تشجيانغ أو يمر بالقرب من البحر.

ودعا تونغ هوا بين، المسؤول بالمديرية المذكورة السلطات المختصة للبقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية.