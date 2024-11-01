الجيش: توقيف مواطنين في طرابلس لإطلاقهم النار وإقدامهم على سرقة دراجات نارية بقوة السلاح

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 31 / 10 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة- طرابلس، المواطنين المطلوبين (ا.ص) و(ر.خ) و(ع.ب) لإطلاقهم النار وإقدامهم على سرقة دراجات نارية بقوة السلاح، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات".
كذلك أعلنت المديرية، أن "دورية أخرى في منطقة طرابلس، أوقفت المواطن (م.ف) لإقدامه على إطلاق النار باتجاه شخصين ما أسفر عن مقتل أحدهما".
وأكدت أن "المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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