حجار بحث مع نظيرته القطرية في كيفية الإستجابة لأزمة النزوح الداخلية في لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي

عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار خلال زيارته للدوحة، سلسلةً من الإجتماعات على هامش مشاركته في مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للاسرة الذي ينظّمه معهد الدوحة الدولي للأسرة.

في هذا السياق بحث حجار مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطريّة مريم بنت علي بن ناصر المسند في كيفية الإستجابة لأزمة النزوح الداخلية في لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي، مستمعا منها إلى "التجربة القطريّة في استضافة النازحين من غزّة في مراكز إيواء مخصصة لهم، والبرامج التي يتمّ تنفيذها في إطار الدعم النفسي والعيادات الطبيّة النقّالة والاستجابة للحاجات الأساسيّة وغيرها. كما دار حديث حول كيفيّة التعاطي مع فترة ما بعد وقف إطلاق النار والبرامج المخصّصة لها".

كما إجتمع حجّار بمدير عام صندوق قطر للتنمية بالإنابة سلطان بن احمد العسيري، والرئيس التنفيذي ل"قطر الخيريّة" يوسف بن أحمد الكواري، وخلال الإجتماعين، شكر حجّار "دولة قطر على موقفها السياسي الداعم للبنان ولجميع المبادرات السياسيّة التي تقوم بها لحلحلة الملفات الداخلية الأساسيّة العالقة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانيّة".

كما أطلع الجهتين على طبيعة الحاجات الأساسية للنازحين في لبنان مع بداية فصل الشتاء، وضرورة التركيز على تأمين التدفئة لمراكز الإيواء ومعالجة مشكلة المياه بالتعاون مع الدفاع المدني عبر دعمه بالمازوت، وتأمين المواد الغذائية الأساسيّة.

وخلال تواجده في الدوحة، قام بزيارةٍ إستطلاعيّة إلى مركز إيواء "ضيوف فلسطين" بإدارة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي يسكن فيه 1780 شخصاً، من بينهم حوالي ال 1000 شخص من ذوي الاعاقة. فإطلع على الخدمات التي يقدّمها المركز من خدمات حياتية، دراسة رسميّة ومواكبة لاصفيّة ونشاطات ترفيهيّة إضافة إلى الدعم النفسي والعلاجات الفيزيائية وكافة العلاجات ذات الصلة من علاج حركي، علاج النطق وخدمات استشفائية عامة تحت إشراف أختصاصيين.