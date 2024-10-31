انتخاب محمود المشهداني رئيسًا لمجلس النواب العراقي

انتخب مجلس النّواب العراقي محمود المشهداني، رئيسًا للمجلس بعد فوزه بالجولة الثّانية من عمليّة التّصويت.

وقد حصد المشهداني 182 صوتًا، مقابل 42 صوت لمنافسه سالم العيساوي، واعتُبرت 39 ورقة اقتراع باطلة خلال عمليّة التّصويت.

وأكّد المشهداني، في بيان بمناسبة انتخابه، أنّ "هذه المسؤوليّة الّتي حمّلتمونا إيّاها، هي تكليف مهمّ وكبير، وسنبذل قصارى جهدنا لنكون عند حسن ظنّكم، وآمل أن أكون في مستواه"، متعهّدًا بـ"أنّنا سنعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين الّتي تخدم أبناء بلدنا العزيز، وأضع يدي بيدكم لمراقبة أداء الحكومة وبرنامجها الّذي قدّمته لمجلس النّواب إبّان المصادقة عليها وخلال الفترة المتبقّية من عمرها، للوصول إلى أفضل النّتائج المرجوّة".

وأشار إلى أنّ "حجم أدائنا التّشريعي والرّقابي في المرحلة المقبلة سيزداد، بسبب عدد القوانين الموجودة في اللّجان النّيابيّة الّتي سنمضي لتشريعها"، مركّزًا على "أهميّة التّنسيق مع مؤسّسات الدّولة كافّة، لتفعيل تلك القوانين، والوقوف على المشاكل والعراقيل الّتي تحول دون تنفيذها وإيجاد الحلول النّاجعة لها".