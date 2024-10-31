نتانياهو: لا أحدد موعدا لنهاية الحرب لكني أضع أهدافا واضحة للانتصار فيها

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن هناك ضغطاً لتحقيق تسوية في لبنان قبل الأوان والواقع أثبت العكس، مشيراً إلى أننا "نغير وجه الشرق الأوسط لكننا ما زلنا في عين العاصفة وأمامنا تحديات كبيرة ولا أقلل من شأن أعدائنا مطلقا"، مؤكداً أن "المهم في التسوية في لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح".

وفي حين أشار إلى أنه لا يحدد موعداً لنهاية الحرب، أوضح أنه يضع "أهدافاً واضحة للانتصار فيها"، لافتاً إلى أننا "نعالج أذرع الأخطبوط ونضرب في الوقت نفسه رأسه في إيران".

وفي وقت أعرب عن تقديره بشدة الدعم الأميركي، لفت إلى أنه يقول نعم عندما يكون ذلك ممكناً ولا عند الضرورة، مشيراً إلى أنه "يوجد لإسرائيل حرية عمل كبيرة في إيران أكثر من أي وقت مضى".