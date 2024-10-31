الإمارات تؤكد أهمية إحراز تقدم في قضايا نزع السلاح

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أهمية تسخير الجهود كافة لإحراز تقدم في القضايا العالقة المتعلقة بنزع السلاح والأمن الإقليمي، واتباع نهجٍ يعزز العمل متعدد الأطراف.

ودعت الإمارات، أمس، في بيان ألقته فاطمة يوسف، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي، إلى وقف دوامة العنف وبذل الجهود الدبلوماسية كافة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، مشددة على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتوثيق أواصر التعاون الدولي، بوصفه السبيل الأمثل للتصدي للتحديات المرتبطة بمسائل الأمن الدولي.

وقال البيان: «تشهد الساحتان الإقليمية والدولية نزاعات مستمرة وتهديدات واسعة النطاق تهدد نظام نزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تحديات إنسانية وأمنية جسيمة، مما يجعل بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية ضرورة ملحة لتحقيق أهداف نزع السلاح والاستقرار الإقليمي».

وفي هذا الصدد، أكد البيان دعم الجهود كافة الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مبادرة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر بشأن إنشاء المنطقة الخالية في منطقتنا.

وتابع البيان، تتطلع دولة الإمارات إلى المشاركة بشكل بناء في الدورة المقبلة المزمع عقدها في شهر نوفمبر تحت رئاسة موريتانيا.

وجدد البيان التزام الإمارات بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقاً لما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار.