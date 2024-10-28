ارسلان: أبلغني الرئيس نبيه بري أن حزب الله موافق على وقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701 بمندرجاته كافة

أكد رئيس "الحزب الديمقراطي" طلال ارسلان أن "حادثة تحطيم تمثال الأمير مجيد ارسلان برسم الأجهزة الأمنيّة التي تتابع الموضوع، وهو لا يريد استباق التحقيق، فهمّه الأساسيّ لبنان، وكل شي مادّي يُعَوَّض".

وحول إذا كانت هذه الحادثة هي رسالة سياسيّة،أوضح إرسلان، في حديث على قناة "الحرّة"، أن "كلو وارد، إذا كانت بذور فتنة، فالأجواء غير صحيّة، ولكن يجب المحافظة على بلدنا من المخطّطات المرسومة له والتي هي أكبر من لبنان وأبعد من الحرب الجارية."

وأشار الى أنه "عندما زار الرئيس نبيه بري أراد أن يدعم موقفه المطالب بوقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 1701 كاملاً ومن الجانبين، وكل ما هو غير ال1701 من plus وغيره، هو فقط لذرّ الرماد في العيون"، مضيفاً "أبلغني الرئيس نبيه بري أن حزب الله موافق على وقف إطلاق النار وتطبيق ال1701 بمندرجاته كافة"، مستطرداً "لكن بداية هذا القرار الأممي تنص بكل وضوح على انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية".

وأكد ارسلان أن "ليس هناك تواصل بينه وبين حزب الله، اشار الى أن التواصل الدائم هو مع الرئيس بري الذي ما زال ينتظر ردّاً رسميّاً من الوسيط الأميركي آموس هوكستين، بعد أن أبلغه أن لبنان جاهزٌ لتطبيق القرار 1701".

وتساءل ارسلان " ألا يجب أن يكون هناك جيشٌ مجهَّز لضبط الحدود، لتطبيق القرار 1701؟ وهل هذه الدول مستعدّة لتقوية وتفعيل الجيش اللبناني بمساعدات مختلفة عن المساعدات التقليديّة المقدّمة له؟"، معتبراً أن التجهيز ليس قطع غيار أو شحذ 100$ للعسكري، فإما هناك جديّة بالطروحات المتكاملة أو بلدنا ذاهبٌ الى الخراب".

وشدد على أننا "نواجه حرباً وجوديّةً، وأنه غير مقتنع بأنها حرب على فريق من لبنان، كما أنه غير مقتنعٍ أن في لبنان فريقٌ خاسر وآخر رابح"، مضيفاً "إما أن نربح سويّاً أو أن نخسر سويّاً، فلبنان مهدّد بوجوده وبوحدته".

وتابع "ما الذي يردع اسرائيل من الدخول الى لبنان، فهي سبق واجتاحته، نحن نتعرّض لكل أنواع البيع والشراء، والوقت ليس مناسباً للمزايدات والدخول في سجالاتٍ عقيمة، مضيفاً: "ما حدا شايفنا عالخارطة، إذا خسر الميدان كل لبنان سيخسر".

وعن مواقفه التي ما زالت داعمة لحزب الله، قال "أنا لا أطعن بالظهر ولا أبيع وأشتري، ولا أرى مَن الرابح والخاسر لأرى أين سأقف، أنا أدفع أثمان قناعاتي السياسيّة، ولديّ قناعاتي الخاصّة التي تلتقي مع أطراف عدّة".

وعن وقف إطلاق النار قبل انتخاب رئيس للجمهورية أكد ارسلان أنه "ليس لديه أي مشكلة إذا كان وقف إطلاق النار قبل انتخاب رئيس أو العكس"، مستطرداً بالتأكيد أنه "في حال تمّ الإتفاق على انتخاب رئيس، فلينتخبوا، ولكن لا يمكن ربط وقف إطلاق النار بالانتخاب".