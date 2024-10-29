الشيخة فاطمة: علاقات مميزة تجمع الإمارات وفيتنام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في قصر البحر بأبوظبي، السيدة لي ثي بيتش توان، حرم معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الذي يزور الدولة.

ورحبت سموها بحرم رئيس الوزراء الفيتنامي، وبحثت معها فرص تطوير العلاقات بين المؤسسات المعنية بالمرأة والطفولة في دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، خاصة في مجالات تمكين المرأة ودعم الأسرة.

كما بحثت سموها والضيفة، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات والأفكار بشأن المشاريع والمبادرات التي تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات المتعلقة بالأمومة والطفولة والأسرة في البلدين.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وأهمية تعزيز تعاونهما، خاصة في الجوانب الاجتماعية والثقافية التي تعنى بتمكين المرأة، وترسخ دورها في تنمية مجتمعها وتقدم وطنها.

من جانبها، أشادت حرم رئيس الوزراء الفيتنامي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم قضايا المرأة والأسرة، مثمنة المبادرات العالمية النوعية والمشاريع الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لتحقيق التنمية والتقدم في مختلف مناطق العالم.

حضر اللقاء عدد من الشيخات والقيادات النسائية، والوفد المرافق لحرم رئيس وزراء فيتنام.