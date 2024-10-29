الامارات | رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تنمية علاقاتها مع فيتنام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه، أمس، مختلف أوجه التعاون المشترك ومسارات تطوره، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، التي تتسق مع أولويات البلدين ورؤيتهما في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في قصر الوطن في أبوظبي - رئيس الوزراء الفيتنامي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفيتنام إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المشتركة.

واستعرض سموه وفام مينه تشينه فرص تنمية العلاقات الإماراتية - الفيتنامية الطموحة خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق خلال العقود الماضية خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة، إضافة إلى العمل المناخي والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب التي تُشكل مقومات رئيسة لتعزيز التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء فيتنام خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق نهج البلدين الداعي إلى تعزيز السلام والاستقرار من خلال دفع الحلول الدبلوماسية والمبادرات السلمية لمختلف النزاعات والصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وشددا على أن تحقيق تنمية الدول وشعوبها يتطلب قاعدة راسخة من الاستقرار والسلم والتعاون.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على مواصلة تنمية علاقاتها مع فيتنام، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1993، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، مشيراً سموه في هذا السياق إلى النمو المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات وفيتنام، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 12.12 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو 38.7%، مقارنة بعام 2022.

كما أكد سموه سعي دولة الإمارات بصفتها «شريك حوار قطاعي» في رابطة «الآسيان» إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع فيتنام التي تُعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات بين دول الرابطة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي اهتمام بلاده بتعزيز علاقات تعاونها مع دولة الإمارات وفتح آفاق جديدة لشراكاتهما الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما نحو المستقبل، معرباً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال الزيارة.

وكتب فام كلمة في سجل الزوّار أعرب خلالها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وتمنياته للعلاقات الإماراتية ـ الفيتنامية مواصلة تطورها، نحو مزيد من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة. وقد أقيمت مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء الفيتنامي والوفد المرافق.

استقبال

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، استقبل أمس، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه تشينه، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية - لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي - حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له وعُزف السلام الوطني لجمهورية فيتنام.

وصافح رئيس الوزراء الفيتنامي كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة. وقد كان في استقبال رئيس وزراء فيتنام، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد مبارك المزروعي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس المكتب الوطني للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وسفير الدولة لدى فيتنام، الدكتور بدر عبدالله المطروشي، وعدد من كبار المسؤولين.

كما صافح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أعضاء الوفد المرافق للضيف، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وسفير فيتنام لدى الدولة، نجوين ثانه ديب.

رئيس الدولة:

. العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً.

. تعزيز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية مع فيتنام كأكبر شريك تجاري غير نفطي للإمارات بين دول رابطة «الآسيان».

رئيس وزراء فيتنام:

. مهتمون بتعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية.

. 12.12 مليار دولار التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي بنمو 38.7%، مقارنة بعام 2022.