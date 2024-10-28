أكد موقع "سروجيم" العبري بأن 8504 جرحى أضيفوا إلى شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الاسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023". وأكد أن "نحو 1550 جريحاً يضافون كل شهر، ما يمثل زيادة بنسبة 150 بالمئة".
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد اعترفت بمقتل 890 من جنود الاحتلال وضباطه، والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 تشرين الأول 2023.
وكانت غرفة عمليات حزب الله قد أعلنت في وقت سابق أنّ خسائر الاحتلال منذ بدء عمليته البرية زادت على 70 قتيلا و 600 إصابةً من الضباط والجنود، خلال المواجهات عند قرى الحافة الأمامية، في حصيلة لا تشمل الخسائر في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية في شمالي فلسطين المحتلة وعمقها.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام اسرائيلية: 1550 إصابة تضاف كل شهر إلى شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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