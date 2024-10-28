الفلبين.. 110 قتلى ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب "ترامي"

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية واسعة النطاق الناجمة عن عاصفة استوائية ضربت الفلبين، إلى 110 قتلى، فيما لا يزال 42 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين.وذكر المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، أن العاصفة الاستوائية "ترامي"، أثرت في أكثر من 5.9 ملايين شخص في 16 منطقة في جميع أنحاء الدولة، ولا تزال السلطات تبحث عن 42 مفقودًا دفنتهم الانهيارات أو جرفتهم الفيضانات.وقال خفر السواحل الفلبيني اليوم: "إن أكثر من 8 آلاف شخص تقطّعت بهم السبل في الموانئ البحرية. وتشير التقديرات إلى أن العاصفة تسببت بخسائر في البنية التحتية بقيمة 16.98 مليون دولار أميركي، في حين قُدّرت الخسائر التي لحقت بالزراعة بـ 24.5 مليون دولار.