موقع واللا: إسرائيل وجهت لإيران رسائل وتحذيرات قبل ساعات من بدء الهجوم أوضحت خلالها ما ستهاجمه وما لن تهاجمه

افاج موقع واللا، بأن "سرائيل وجهت لإيران رسائل وتحذيرات قبل ساعات من بدء الهجوم أوضحت خلالها ما ستهاجمه وما لن تهاجمه".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري انه "أكملنا الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، وجميع طائراتنا التي نفذت الهجوم على إيران عادت إلى قواعدها بسلام".

واكد هاغاري أن "تنفيذ الهجوم تم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات النظام الإيراني ضد إسرائيل ومواطنيها"، مشددا على ان "الهجوم على إيران حقق جميع أهدافه حيث قمنا بشن هجمات على أهداف عسكرية محددة بنجاح".

وتابع:"إذا أخطأ النظام الإيراني بإطلاق جولة جديدة من التصعيد فسيكون ردنا أقوى"، مضيفا :"كل من يهدد دولة إسرائيل ويسعى إلى جر المنطقة إلى تصعيد أوسع سيدفع ثمنا باهظا".

وكشف الجيش الاسرائيلي انه "هاجمنا أنظمة صواريخ أرض-جو وقدرات جوية إيرانية كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في إيران، كما أغار سلاح الجو على مصانع صواريخ استخدمتها إيران ضد إسرائيل على مدار العام الأخير".