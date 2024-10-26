انتخاب البطريرك العبسي عضوا في مجلس الأمانة العامة لسينودس الاساقفة

انتخب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، عضوا في مجلس الامانة العامة لسينودس الاساقفة في روما. ويشارك العبسي في المجلس باسم كل الكنائس الشرقية الكاثوليكية في العالم.

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